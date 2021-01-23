Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor
Başakşehir, Süper Lig'de 21. hafa maçında sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Başakşehir son 3 maçtır galibiyete hasret kaldı.
Medipol Başakşehir'le Çaykur Rizespor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi! Müsabaka 1-1 sona erdi.
İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Çaykur Rizespor, 49. dakikada Samudio'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, 64. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 24'e, Çaykur Rizespor ise 25'e çıkardı.
Medipol Başakşehir gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.