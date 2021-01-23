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Spor Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor
Spor

Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor

Başakşehir, Süper Lig'de 21. hafa maçında sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Başakşehir son 3 maçtır galibiyete hasret kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:25:00 -
Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor

Medipol Başakşehir'le Çaykur Rizespor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi! Müsabaka 1-1 sona erdi.

İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Çaykur Rizespor, 49. dakikada Samudio'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, 64. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 24'e, Çaykur Rizespor ise 25'e çıkardı.

Medipol Başakşehir gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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