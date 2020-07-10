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Spor

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-10 21:00:36 -
Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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