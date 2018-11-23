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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

23 Kasım 2018 Cuma 15:40
Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanında bulunan sahada gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde oyuncular, koordinasyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Eljero Elia antrenmana katılmazken, Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:40
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  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG

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