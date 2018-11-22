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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

- Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Elia antrenmana katılmadı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:05
Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ısınmayla başlayan antrenmanın, 5'e 2 ve geniş alan oyunuyla devam ettiği bildirildi.

İdmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı devam eden oyunculardan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:05
  1. antrenman
  2. Eljero Elia
  3. Futbol
  4. idman
  5. Medipol Başakşehir

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