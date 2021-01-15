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Spor Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
Spor

Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:16:00 -
Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.

Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.

İrfan Can, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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