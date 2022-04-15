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Spor Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak
Spor

Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 13:17:00 -
Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Son iki maçını kazanan Medipol Başakşehir, ligde 53 puanla 4. sırada yer alıyor. Son üç maçını kazanamayan 29 puanlı Altay ise aynı puana sahip Çaykur Rizespor'un averajla önünde 17. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner ise bu mücadelede forma giyebilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Üç oyuncu ceza sınırında

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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