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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
  1. eleme turu
  2. kura çekimi
  3. Medipol Başakşehir
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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