Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Kazanmamız gereken bir maçtı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ekibi RFS ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, zayıf bir takıma karşı yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu nedenle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim için son 35-40 dakika rahatlıkla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Rakip zayıf bir takım, kapanmaya çalışıyorlar, organizasyonları sadece bunun üzerine. İlk 55 dakika zorlandık, sonrasında pozisyonlara girdik, gol atabilirdik. Grup lideriyiz, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça da sonraki maçlara da aynı motivasyonla çıkarsak gruptan birinci çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bugün son 35 dakikadan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İlk 55 dakika hantal oynadık. Rakibin tek bir organizasyonu vardı, defans yapmak onu da 55 dakika yaptılar." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, Skonto Stadı'nın zeminiyle ilgili bir soruya, "Oyun için zemin çok değerli. Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın özellikle istediği bir durumdu. Onlar için en uygun saha buydu. 800'e yakın pas yaptık, yüzde 80'e yakın top bizdeydi. İstediğimiz oyunu maçın geneline yansıtsaydık farklı bir skor olabilirdi. Zemin ne olursa olsun biz yine pas oyununa sadık kalarak bu oyunumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Oyunumuzu bozan faktör zeminden ziyade ilk 55 dakikada yanlış parselasyon diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Emre Belözoğlu, "İlk 55 dakika neden istediğiniz oyunu oynayamadınız" sorusunu, "Üç gündür hastaydım, takımla beraber değildim. Oyunu 5'li geride karşılamaya çalışan ve bizi sadece bozmak isteyen, sadece yan topla gol atmak isteyen bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Arkadaşlarımız ona göre çalıştı. Yapmamız gereken biraz daha hareketli oyun ve daha çok kenarlara inmekti. Kenarlara indiğimizde ne yazık ki merkezde dağınık bir görüntü sergiledik." şeklinde cevapladı.

Belözoğlu, Letonyalı bir gazetecinin, "19 yıl önce milli takımınızla bu statta kötü bir sonuç almıştınız. Bu stat sizde kötü anıları canlandırdı mı" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş, çok iyi bir takımımız vardı. Burada Letonya'nın yine buna benzer bir oyunuyla elenmiştik. Futbolda bunlar var. İstanbul'da da çok iyi giden bir maçta oyunu 2-1'e getirdiler. O dönem için sadece söyleyebileceğim üzüntü verici bir maç yaşadım burada."

"Sonuç itibarıyla çok kötü bir takımla berabere kaldığımız için mutsuzuz, üzgünüz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ekibi RFS ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Deniz Türüç, kötü bir takıma karşı berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türüç, "Sonuç itibarıyla çok kötü bir takımla berabere kaldığımız için mutsuzuz, üzgünüz. Çünkü bu oyunun özellikle ikinci yarısı daha fazla hak ettik. Bir çok şeyi denedik, uzaktan şut... Bu tarz takımlarla oynamak zor. Ayrıca bu tarz takımlar Avrupa'da oynadığı için de baya sıkıntılı çünkü saha ve stat olarak rezil bir ortam. İyi futbol oynamaya müsait saha yok. Ona rağmen ikinci yarı elimizden geleni yaptık. Üç puan alamadığımız için çok mutsuzuz ama bunun yedi gün sonra rövanşı var." ifadesini kullandı.

Deniz Türüç, zemin hakkında gelen bir soruya ise "İyi futbol oynamak istiyorsan iyi bir zemine ihtiyacın var. Tempoyu arttıracağın yere topu iki üç kere de kontrol edince oyun yavaşlıyor. Üzücü bir durum. Bu tarz sahalara müsaade edilmemesi gerekiyor. Ne yazık ki bu tarz şeyler yaşıyoruz, bahane olarak kullanmak istemiyoruz. Her şeye rağmen lideriz, 7 gün sonra bu takımla rövanşımız var. O maçın çok farklı olacağını söyleyebilirim." yanıtını verdi.