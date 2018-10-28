Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 7 haftadır gol yemiyoruz

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

ABDULLAH AVCI: "3 PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"

Yarattıkları sistem ve organizasyonun kendilerini ligin zirvesinde tuttuğunu belirten Abdullah Avcı, "Maçtan evvel rakiple ilgili yaptığımız plan, organizasyonlar özellikle ligin en fazla direkt oynayan takımı Konyaspor ve burada özellikle ikinci toplar son derece önemliydi. Zaman zaman stoperler mi kafaya çıkacak yoksa merkez orta sahalar mı çıkacak ama temelinde ikinci topu almak önemliydi. Ligin en fazla saha kenar kullanımı yapan takımı Konyaspor. Skubic en önemli hücum opsiyonlarından birisi. Bununla beraber nasıl baskı yönlendirme yapabiliriz bunu nasıl minimuma düşürebiliriz diye hesapladık. İyi bir geçiş takımı. Merkezde birebir oynayan oyuncuların olduğu bir takım. Genelde Konyaspor takımı ligin en geniş alanda oynayan ve birebirleri fazla olan ve en fazla faul yapan takımıydı. Bugün bizim için topa sahip olmak ve bunun içinde hareketli oyun topa değmeyen oyuncu alan yaratan oyuncu önemliydi. Gözlemim ise özellikle ilk yarıda bütün arkayı birinci ve ikinci bölgeyi son derece sağlık kullanarak geldik. Ama üçüncü bölgede erken pas tercihleri final pası denemek ve üçüncü bölgede yaptığımız top kayıpları zaman zaman geçiş vermemiz veya rakibin direkt oyunda bizim kalemize gelmesini sağladı. İkinci yarıda biraz daha atak sonuçlandırabilmek ve sonuç alabilmek önemliydi. İkinci yarı oyun böyle başladı ve golü bulduk. Golden sonra oyunda biraz sistem değişikliği oldu.

''7 HAFTADIR GOL YEMİYORUZ''

Daha sıkı kalan ikinci bölge bekleyen, 4-2-3-1 düzenine dönen ve rakibin direkt oyununda hem ikinci topları almak gibi bir durum oluşturduk. Konyaspor ile ligde oynanan maçlarda topun oyunda kaldığı zamanlar azdır. Ama bugün 62 dakikada top oyunda kaldı. Gole kadar yüzde 63, maçın genelinde yüzde 58 ile oynamışız. Kendimizi eleştirirsek ilk yarıdaki top kayıpları bize yakışmadı. Fizik olarak rakipten daha fazla mesafe kat ettik. Zor bir deplasman. Ligin onuncu haftasında buradan kazanarak dönmek son derece önemli. 7 haftadır gol yemiyoruz. Hem hücum oynarken hem savunma yaparken bu işin anahtarı savunma organizasyonunu doğru yapabilmektir. Bunu çok sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Umarım böyle devam eder. Sakat ve cezalı oyuncularımız olmasına rağmen sistem ve organizasyon bizi ligin zirvesinde tutuyor. Bugün oynayan, oyuna giren kazanma duygusunu, aile bütünlüğünü, grup enerjisini sağlayan oyuncularıma teşekkür ederim. Rakibimiz iyi bir rakip. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.