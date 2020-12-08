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Spor Medipol Başakşehir, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildi
Spor

Medipol Başakşehir, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:55:44 -
Medipol Başakşehir, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildi

PARİS (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.


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