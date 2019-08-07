Medipol Başakşehir-Olympiakos maçından notlar - Turuncu-lacivertli takımda teknik direktör Okan Buruk ilk resmi maçına çıktı- Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Valbuena, Olympiakos'un ilk 11'inde yer aldı



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşma ile Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk resmi maçına çıktı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına gitmesinden sonra Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, yeni takımı ile ilk resmi maç heyecanını Şampiyonlar Ligi eleme turunda yaşadı.

- Üç isim ilk resmi maçında

Medipol Başakşehir'de 3 yeni transfer turuncu-lacivertli takımla ilk resmi maçlarına Olympiakos karşısında çıktı. Miguel Vieira, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli, Olympiakos karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Diğer yeni transferler Carlos Ponck ve Okechukwu Azubuike ise yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

- Valbuena yeniden Türkiye'de

Yunan ekibi Olympiakos'un yeni transferlerinden Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena da Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.



- Tribünler boş kaldı

Turuncu-lacivertli takımın, Olympiakos ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık 5 bin kişi karşılaşmayı izledi.



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