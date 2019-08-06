Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına doğru





İSTANBUL (AA) - Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarınki rakipleri Medipol Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu bildiklerini ancak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Portekizli teknik direktör Pedro Martins, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına orta saha oyuncularından Daniel Podence ile birlikte katıldı.



Martins, karşılaşmayla ilgili olarak, "Gereken şey iki maçta da konsantrasyonumuzu kaybetmememiz. İyi sonuç almamız için hatasız oynamamız gerek, bunun için gerekeni yapacağız. Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Sonuç tek maçta belli olmayacak, kıran kırana iki kuvvetli takımın mücadelesinde en son Karaiskakis Stadı'nda bitecek 90 dakikada turu geçen taraf belli olacak." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den kadrolarına kattıkları Mathieu Valbuena ile Medipol Başakşehir maçına ilişkin görüştüklerini aktararak, "Öngörüşme yaptık, fakat futbolcularla görüşme gibi bir şeyimiz yok. Takımı tanıyoruz, inceliyoruz, izledik, onun için gerekeni yapmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Viktoria Plzen ile 15 günde iki zorlu maç oynadıklarını hatırlatan Pedro Martins, "0-0 ve 4-0'lık sonuçlarla Plzen maçlarından çıkmamıza rağmen kendimizi hazır hissediyoruz. Başakşehir, Plzen'den çok ama çok daha güçlü bir takım. Onun için çok zor bir müsabaka olacak. En iyi sonucu almaya gayret edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Portekizli savunma oyuncusu Daniel Podence ise "Biz kendi oyunumuza bakıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Başakşehir'in iyi bir ekip olduğunu biliyoruz, geçen sene aldığı sonuçlardan da her şey açık bir şekilde ortada." şeklinde görüş belirtti.



