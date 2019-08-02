Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerin ardından pas ve dar alan çalışması yapıldı. Alexandru Epureanu çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü. Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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