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Spor Medipol Başakşehir Mbombo'yu transfer etti
Spor

Medipol Başakşehir Mbombo'yu transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:23:00 -
Medipol Başakşehir Mbombo'yu transfer etti

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'in Belçikalı sol beki Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mbombo'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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