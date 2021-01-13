Medipol Başakşehir kupada adını çeyrek finale yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Medipol Başakşehir'in gollerini, 8. ve 42. dakikada Demba Ba, 73. dakikada Aleksic, 79. dakikada Ravil Tagir, 89. dakikada İrfan Can Kahveci penaltıdan kaydetti.
Tuzlaspor'un tek golü ise 34. dakikada Vedat Bora'dan geldi.
Medipol Başakşehir bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.