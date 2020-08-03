  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Medipol Başakşehir, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-08-03 13:27:58 -
Medipol Başakşehir, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Karşılaşma için yarın Danimarka'ya gidecek Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı'nda yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı