Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Buruk, geride kalan hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı İrfan Can Kahveci ile yedek kulübesine çekilen Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Crivelli'nin yerine, Cemali Sertel, Edin Visca, Giuliano ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de yer aldı.

İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Mert Günok ve Junior Caiçara ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezası kaldırılan Rafael ise ilk 11'de sahaya çıktı.

Okan Buruk takımını sahaya, Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Giuliano, Chadli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sürdü.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu saha kenarından takımı yönetti.





- Cemali Sertel, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de





Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cemali Sertel, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde ilk 11'de görev yaptı.

Cemali, turuncu-lacivertli ekibin bu sezon ligde Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda ise sonradan oyuna girmişti.

Genç oyuncu, Turgutluspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da ilk 11'de yer almıştı.



