Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır27 Ocak 2019 Pazar 21:20
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, koordinasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
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