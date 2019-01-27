Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, koordinasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

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