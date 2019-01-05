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Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya gitti

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:12
Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya gitti

İkinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta İstanbul'da başlayan turuncu-lacivertli takım, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya hareket etti.

Hazırlıklarına 15 Ocak'a kadar Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam edecek Medipol Başakşehir'de transfer görüşmelerinde bulunan Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampında iki hazırlık maçı yapacak. Turuncu-lacivertliler, 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk ekibi Kukesi, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda temsilcisi ADO Den Haag ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:12
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Futbol
  4. kamp
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig

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