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Spor

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:48:10 -
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Turuncu-lacivertli oyuncular, orta ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


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