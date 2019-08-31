Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi.



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