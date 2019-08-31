Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi.
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