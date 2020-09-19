  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak
Spor

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda sarı-kırmızılılarla karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:52:21 -
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıları konuk edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı