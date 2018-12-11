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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

11 Aralık 2018 Salı 18:40
Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:40
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