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Spor Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:43:23 -
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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