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Spor Medipol Başakşehir, dördüncü hakem sahada kalırsa PSG maçına devam etmeme kararı aldı
Spor

Medipol Başakşehir, dördüncü hakem sahada kalırsa PSG maçına devam etmeme kararı aldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ: "Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:02:56 -
Medipol Başakşehir, dördüncü hakem sahada kalırsa PSG maçına devam etmeme kararı aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.

Göksel Gümüşdağ, "Şu an bekliyoruz. Eğer dördüncü hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız ama duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

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