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Spor Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Spor

Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:24:00 -
Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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