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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor

- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Olympiakos'u konuk edecek turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 19. maçını oynayacak- İstanbul ekibinin, Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunuyor

06 Ağustos 2019 Salı 12:19
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 26 gol gördü.


- Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maç


Medipol Başakşehir yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maçına Olympiakos karşısında çıkacak.

Okan Buruk, yönetiminde 5 hazırlık karşılaşmasına çıkan turuncu-lacivertli ekip 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


- Sahasında 10. maç


İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 10. maçı oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde oynadığı 9 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.


- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.


- Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki ilkleri


Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:19
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

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