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Spor Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçından notlar
Spor

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçından notlar

Başakşehir, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı

Yeniakit Publisher
2022-04-24 16:03:09 -
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 2 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de yer alan Salih Uçan ve Stefano Okaka'nın yerine, Mahmut Tekdemir ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Youssuf Ndayishimiye ve Nacer Chadli ile mide rahatsızlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım maç kadrosunda yer almadı.


- Emre Belözoğlu cezalı

Bu sezon 4 sarı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu cezası nedeniyle takımının başında saha kenarında yer alamadı.

Emre Belözoğlu mücadeleyi tribünden takip etti.

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