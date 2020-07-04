  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Medipol Başakşehir, Antalyaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:18:08 -
Medipol Başakşehir, Antalyaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

ANTALYA (AA) - Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 11 maç yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, 30. hafta mücadelesinde konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'e Demba Ba'nın 71. dakikada, Elia'nın 90+6. dakikada attığı gollerle 2-0 yenildi.

Akdeniz temsilcisi, 11 maç sonra ligde haftayı puansız kapattı.

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, karşılaşmanın 72. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle yerini Gustavo Blanko Leschuk'a bıraktı.

Bu sonuçla ligde 37 puanda kalan Antalyaspor, 31. hafta mücadelesinde 8 Temmuz Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.


- Medipol Başakşehir puanını 63'e çıkardı


Lig lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek hanesine üç puan daha yazdırdı.

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, Antalya deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Puanını 63'e yükselten Medipol Başakşehir, 31. hafta mücadelesinde 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlipor'u konuk edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı