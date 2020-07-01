Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
İdman çift kale maçla tamamlandı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.