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Spor Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:28:52 -
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Turuncu-lacivertli takım, saat 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.

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