Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Turuncu-lacivertli takım, saat 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.