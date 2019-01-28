0553 313 94 23

Medipol Başakşehir 6 puan farkla liderliğini sürdürdü

- Ligin zirvesindeki turuncu-lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek ikinci sıradaki Galatasaray'ın 6 puan önünde yer aldı- Edin Visca bu sezonki 8. golünü Kasımpaşa'ya attı- Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini yaşadı

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:52
Medipol Başakşehir 6 puan farkla liderliğini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu haftayı da en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde lider tamamladı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçı da kazanan turuncu-lacivertli ekip puanını 41'e yükseltti.

Bu sezon 8. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.


- Visca'nın 8. golü


Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bu sezon ligdeki 8. golünü Kasımpaşa'ya attı.

İlk yarının son anlarında takımını öne geçiren golü atan Visca, son 3 lig maçında 3. golünü kaydetti. Visca, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da birer kez gol sevinci yaşamıştı.


- Elia ilk golünü Kasımpaşa'ya attı


Turuncu-lacivertli takımın Hollandalı orta saha oyuncusu Eljero Elia, bu sezonki ilk gol sevincini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Elia, ikinci yarıda oyuna girdiği maçta takımının ikinci golünü atmayı başardı.

Elia, geçen sezon ligde 5 kez fileleri havalandırmıştı.


- Son 5 maçta 4. yenilgi


Deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kasımpaşa, ligde oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ve Atiker Konyaspor'a yenilen Kasımpaşa, 4-1'lik Beşiktaş galibiyetinden sonra oynadığı Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarını da kaybetti.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:52
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu
    1. Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu
    2. Van Persie'ye "2018 Yılı Spor..
    3. Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    4. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ben..
    5. Köprüler para bastı! Saniyede 57.8..
    6. Trump, Obama için "Bütün gün basketbol..
    7. Ersun Yanal'dan galibiyet açıklaması!
    8. Maçın ardından
    9. Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!
    10. Lezginka Bursa'da sahne aldı
    11. Maçın ardından
    12. Meksika'dan "Venezuela" açıklaması
    13. Maçın ardından
    14. Maçın ardından
    15. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den..
    16. Trump'tan Graham'a "Venezuela'ya..
    17. Maçın ardından
    18. Malezya'dan 'İsrail'e sert tepki:..
    19. Maçın ardından
    20. Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?