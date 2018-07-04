0553 313 94 23

Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

İslam'a ve Müslümanlara alçakça saldıran Berna Laçin'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Berna Laçin'e en sağlam cevaplar ise sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan geldi. Binlerce kişiden gelen tepkiler nedeniyle panikleyen Berna Laçin, saçma bir savunma yaptı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 05:19
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

YENİAKİT.COM.TR - Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor. Sosyal medyada binlerce tepkiyle karşılaşan ve panikleyen Berna Laçin, saçmalayarak Medine iftirasına cevap veremedi. Tepki gösteren bazı vatandaşların cevabı ise büyük destek topladı. 

İpini koparan Berna Laçin'den İslam'a ve Müslümanlara alçak saldırı! Medine'ye hakaret etti

Tecavüzlerin sebebinin İslam'a ve Müslümanlara yıkmaya çalışan Berna Laçin'e sosyal medya platformu Instagram'dan sert tepki gösteren 'napo_litenn' rumuzlu bir vatandaş, ""Sevişirim evlenmem, hamile kalırım doğurmam" diyen sizsiniz! "Namusumu kirletmeden duramam" diyen sizsiniz! "Pornoma dokunma" diyen sizsiniz! Hayatlarından sayısız kadın/erkek geçen ve bu sayıyla övünen sizsiniz! Nikahsız yaşamayı meşru gören sizsiniz! Zinayı meşru gören sizsiniz! Toplumsal ahlakı bozan diziler, programlar yayınlayan sizsiniz! Cinselliği hayatın gayesi ve marifet olarak gören sizsiniz! Çocuk yaştaki gençlere, ergenlere kız/erkek arkadai edinip flört etmelerini, hatta daha da ilerisini telkin eden sizsiniz! Ama bütün bunlara rağmen tecavüzlerin sebebi İslam ve Müslümanlardır! Öyle mi?" şeklindeki tepkisiyle adeta sağlam bir kapak yaptı.

Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine iftirasına cevap veremedi, Kudüs'ü ise...

{relation id:488810 slug:'alisandan-berna-lacine-sert-tepki-bu-benzetme-peygamberimize-hakarettir'

İşte o cevap:

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 05:19
  1. Berna Laçin
  2. Berna Laçin Medine
  3. Berna Laçin Müslümanlara hakaret
  4. Berna Laçin'e tepkiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    1. Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e..
    2. Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine..
    3. Beşiktaş'tan Divock Origi bombası
    4. Alişan'dan Berna Laçin'e sert tepki:..
    5. Emniyetten anne-babalara uyarı
    6. Yıldız oyuncudan bomba transfer..
    7. İngiltere 12 yıl aradan sonra çeyrek..
    8. Meteoroloji'den kritik uyarı:..
    9. Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler
    10. Şırnak'ta büyük operasyon başladı
    11. Çin’den AB’ye Amerika baskısı
    12. CHP'nin faturası alay konusu oldu
    13. Biçerdöver alev aldı, buğday tarlası..
    14. Volkan Demirel sözleşme yeniliyor! 1..
    15. Çarşaf temizliği neden önemli?
    16. Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi..
    17. "Sizin için kısasta hayat vardır”
    18. "Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim"
    19. Aşırı övgü çocukları tembelleştiriyor
    20. Köprüden atlarken polis havada yakaladı
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    İpini koparan Berna Laçin'den İslam'a ve Müslümanlara alçak saldırı! Medine'ye hakaret etti
    İpini koparan Berna Laçin'den İslam'a ve Müslümanlara alçak saldırı! Medine'ye hakaret etti
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi