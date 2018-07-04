Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

YENİAKİT.COM.TR - Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor. Sosyal medyada binlerce tepkiyle karşılaşan ve panikleyen Berna Laçin, saçmalayarak Medine iftirasına cevap veremedi. Tepki gösteren bazı vatandaşların cevabı ise büyük destek topladı.

İpini koparan Berna Laçin'den İslam'a ve Müslümanlara alçak saldırı! Medine'ye hakaret etti

Tecavüzlerin sebebinin İslam'a ve Müslümanlara yıkmaya çalışan Berna Laçin'e sosyal medya platformu Instagram'dan sert tepki gösteren 'napo_litenn' rumuzlu bir vatandaş, ""Sevişirim evlenmem, hamile kalırım doğurmam" diyen sizsiniz! "Namusumu kirletmeden duramam" diyen sizsiniz! "Pornoma dokunma" diyen sizsiniz! Hayatlarından sayısız kadın/erkek geçen ve bu sayıyla övünen sizsiniz! Nikahsız yaşamayı meşru gören sizsiniz! Zinayı meşru gören sizsiniz! Toplumsal ahlakı bozan diziler, programlar yayınlayan sizsiniz! Cinselliği hayatın gayesi ve marifet olarak gören sizsiniz! Çocuk yaştaki gençlere, ergenlere kız/erkek arkadai edinip flört etmelerini, hatta daha da ilerisini telkin eden sizsiniz! Ama bütün bunlara rağmen tecavüzlerin sebebi İslam ve Müslümanlardır! Öyle mi?" şeklindeki tepkisiyle adeta sağlam bir kapak yaptı.

Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine iftirasına cevap veremedi, Kudüs'ü ise...

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İşte o cevap: