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Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e Gülen'in gelini Elif Şafak arka çıktı!

Medine hakaretlerine karşı vatandaşların Berna Laçin'e tepki göstermesinin ardından destek Fetullah Gülen'in gelini sözde 'Ermeni Soykırım'cı Elif Şafak'tan geldi. Tepkileri çarpıtan Şafak, tepki gösterenlerin Laçin'in ne dediğini anlamadığını iddia ederek sözde sanatçıların kolay harcandığı iddiasında bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 03:56
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e Gülen'in gelini Elif Şafak arka çıktı!

YENİAKİT.COM.TR - Medine'ye hakaretlerinin ardından tepkiler nedeniyle kıvırmaya çalışarak 'idam karşıtı olduğu için tepki aldığı' yalanına sığınan Berna Laçin'e bir destek de Fetullah Gülen'in manevi oğlu Eyüp Can ile katalogtan evlendiği iddia edilen Elif Şafak'tan geldi.

MEDİNE'YE HAKARETLERİ SAVUNDU

Türkleri Anadolu'ya gelerek Ermenileri sürdüğünü iddia ederek 'Ermeni Soykırımı' yalanı ile her fırsatta Türkiye'yi karalayan, daha önce de açıkladığı sapkın düşüncelerini ve duygularıyla da kitaplarında zehir saçan Elif Şafak, Berna Laçin'e arka çıkarak Medine'ye yönelik hakaretini savundu.

TEPKİLERİ ÇARPITTI

Tecavüzcüler yerine tecavüzcülerin idamına karşı çıkan Berna Laçin ile uğraştığını iddia eden Elif Şafak, "Ne kadar kolay insanları damgalamak;ne kolay sanatçıları harcamak;ne kolay bir laf /tweet üzerinden dava açmak bu ülkede,çok yazık. BernaLaçin’in ne dediğini anlamadınız bile. Tecavüzcülerle uğraşsın bu devlet; çocukları,kadınları korumak isteyen sanatçılarla değil!" ifadeleriyle tepkileri çarpıtmaya çalıştı.

Bu desteğine Berna Laçin'den ise teşekkür geldi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 03:56
  1. Berna Laçin
  2. Berna Laçin Medine'ye hakaret
  3. Elif Şafak
  4. Elif Şafak Gülen'in gelini
  5. Eyüp Can

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