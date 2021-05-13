Medine-i Münevvere’de Filistinliler için dua edildi
Siyonist İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm nedeniyle Medine-i Münevvere’de Filistinli Müslümanlar için dua edildi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
Tüm İslam aleminden Filistin'e dualar ediliyor. Medine-i Münevvere’de de Filistinli kardeşlerimiz için dua yapıldı.