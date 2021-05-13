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Medine-i Münevvere’de Filistinliler için dua edildi
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Dünya Medine-i Münevvere’de Filistinliler için dua edildi
Dünya

Medine-i Münevvere’de Filistinliler için dua edildi

Siyonist İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm nedeniyle Medine-i Münevvere’de Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 03:59:00 -

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Tüm İslam aleminden Filistin'e dualar ediliyor. Medine-i Münevvere’de de Filistinli kardeşlerimiz için dua yapıldı.

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