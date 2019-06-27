MEDİKAR Hastanesi, SKS’da yüksek kalite hizmetini tescilledi

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) gereği, Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen Özel Medikar Hastanesi, bölgesinde en yüksek puanı alarak Batı Karadeniz bölgesinde öncü sağlık kuruluşu olduğunu bir kez daha gösterdi.

“Sağlığa Uzanan Dost Eli” sloganı ile 8 yıldır bölgeye hizmet eden, yatak kapasitesi, tıbbi ve teknik imkanlarıyla ön plana çıkan Özel Medikar Hastanesi, SKS çerçevesinde de yüksek kaliteli hizmet sunduğunu tescillemiş oldu. Tüm üniteler ve bölümlerin kendi standartları çerçevesinde değerlendirildiği denetimden oldukça yüksek puan ile geçen hastane çalışanları başarıyı birlikte kutladı.

Medikar Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Op.Dr.Gürol Şahin beraberinde Mesul Müdürü Dr.Mehmet Coşkun ve birim müdürlerinin de katılım gösterdiği kutlamada, hastane adına emek harcayan tüm çalışanlarına teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.