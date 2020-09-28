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Aktüel Medikal Estetik Tıp Derneğinden "merdiven altı" tıbbi işlemlere yönelik uyarı:
Aktüel

Medikal Estetik Tıp Derneğinden "merdiven altı" tıbbi işlemlere yönelik uyarı:

"Merdiven altı ve kaçak yapılan her tıbbi işlem, yanlış ellerde maalesef hayati risk oluşturabilmektedir. Alanda çalışan bütün dernekleri bir araya gelmeye ve Sağlık Bakanlığımızla koordineli şekilde eylem planı ortaya koymaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:03:17 -
Medikal Estetik Tıp Derneğinden "merdiven altı" tıbbi işlemlere yönelik uyarı:

ANKARA (AA) - Medikal Estetik Tıp Derneği, medikal estetik alanında faaliyet gösteren dernekleri bir araya gelmeye ve Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak eylem planı ortaya koymaya davet etti.

Derneğin yazılı açıklamasında, medikal estetik uygulamaların hekimler tarafından gerekli ve yeterli eğitimler alınarak yasal ve ruhsatlı muayenehanelerde veya kliniklerde yapılmasının ilk günden beri desteklendiği belirtildi.

Güzellik salonlarında, merkezlerinde ve kuaför salonlarında, uygulayıcı hekim bile olsa söz konusu uygulamaların yapılmasının halk sağlığı açısından endişe verici bulunduğuna işaret edilen açıklamada, insan bedeninin oyuncak olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, "Merdiven altı ve kaçak yapılan her tıbbi işlem, yanlış ellerde maalesef hayati risk oluşturabilmektedir. Alanda çalışan bütün dernekleri bir araya gelmeye ve Sağlık Bakanlığımızla koordineli şekilde bir eylem planı ortaya koymaya davet ediyoruz." çağrısına yer verildi.

- Güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümü

İnsan sağlığına zarar gelmemesi için el birliğiyle çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı yerin Sağlık Bakanlığının tıbbi işlem izniyle faaliyet gösteren klinik olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan enjeksiyon malzemesi bu tarz bir ölüme sebebiyet verme ihtimali olmayan 'botulinum toksin' yani botoks değildir. Masaj yağı statüsünde ithal edilmiş ve vücuda enjekte edilmemesi gereken bir malzemedir. Son olarak da uygulamayı yapan kişinin hekim olup olmadığı, estetik alanında yetkinliği bulunup bulunmadığı belli değildir. Kesin olan, bu kişinin orada gayriresmi bulunduğu ve bu işlemi yapmasının cezalandırılmayı gerektirdiğidir."

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