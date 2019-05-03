0553 313 94 23

Medicana’da devir teslim

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Remzi Karşı, görevi Güner Armutlu’ya devretti.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:35
Medicana’da devir teslim

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Remzi Karşı, görevi Güner Armutlu’ya devretti.


Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Karşı’nın, Medicana Bursa Hastanesi’nde aynı göreve atanması nedeniyle, hastanede devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Karşı, görevi Büyük Anadolu Hastaneleri eski Genel Müdürü Armutlu’ya devretti.



“Başarılı bir isme devrediyorum”


Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Karşı, Medicana International Samsun Hastanesi’ni önemli bir noktaya taşıdıklarını söyledi. Belirli kademelerden geçtiklerini ve hastaneyi önemli bir noktaya getirdiklerini ifade eden Karşı,“Benim dönemimde 163 olan yatak sayısını 249’a çıkardık. Burada 3 yıl 3 ay genel müdürlük yaptım. Çok iyi bir ekiple çalıştık. Burada bir başarı öyküsü var. Verilen hizmet ve karlılık anlamında önemli bir hikaye var. Bu hikayelerin karşılığı olarak Medicana’nın en büyük hastanesine geçişim gerçekleşti. Bundan sonra Medicana Bursa Hastanesi’ni daha ileriye taşıyacağım. Güner beye başarılar diliyorum, Medicana Samsun Hastanesi’ni başarılı bir genel müdüre devretmekten dolayı mutluyum” dedi.



“Bayrağı yukarılara taşıyacağız”


Görevi devralan Armutlu ise hakkında söylenenlerin kendisini gururlandırdığını belirterek, “Demek ki Samsun’da güzel işler yapmışız. Bugün bayrak teslimi gerçekleşiyor. Bu makamın hakkını en iyi şekilde vermeye gayret göstereceğiz. Sağlık sektörü maneviyatı çok büyük bir iş. O nedenle daha önce çalıştığım hastanede yaptığım güzel hizmetlere Medicana’da da devam edeceğim. Bayrağı devraldığım yerin çıtası yüksek. Biz de aldığımız noktadan daha yükseklere taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



"Karakteriyle her zaman takdirimizi kazandı"


Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak da Karşı’nın başarılı hizmetler verdiğini vurgulayarak, "Remzi Karşı bey, Ağustos 2011’de hastanemizin açılışıyla beraber bizimle oldu. İlk olarak başhekim yardımcılığı, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yaptığı başarılı hizmetler görülerek Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Genel Direktörü olarak atandı. Daha sonrasında ise hastanemizde genel müdür oldu. Karakteriyle her zaman takdirimizi kazandı. Medicana’nın Bursa’da açtığı yeni hastanede genel müdür ihtiyacı oluşunca Remzi bey, orada görevlendirildi. Kendisi bize çok faydalı oldu. Bundan sonra da başarılı çalışmalar yapacağına inancımız tam. Bu gelişmenin ardından Samsun hastanemiz için genel müdür arayışına girdik. Bu görev için 12 yıldır özel bir hastanede Genel Müdürlük yapan ve verdiği hizmetlerle sektörde kendinden söz ettiren Güner Armutlu’yu uygun gördük. Kendisine bu görevi kabul ettiği için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Samsun’a ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
    1. İstanbul'da organize suç örgütü..
    2. Yunus timlerinin gösterisi nefesleri..
    3. MHP’li kadınlardan Türkçülük Günü..
    4. Yeşilyurt’ta ‘floresanlar atık..
    5. Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu
    6. Güney Kıbrıs’taki seri cinayetler..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. İşgal döneminde Turgutlu’yu anlattılar
    9. Damadını silahla yaralayan sanığa 19..
    10. Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 19...
    11. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran..
    12. Ramazan’da diyabet hastalarının dikkat..
    13. Komandolardan yaralı şahine şefkat eli
    14. THY, yolcularını İstanbul..
    15. SAÜ’de İdari Personel oryantasyon..
    16. SGB’den Başkan Alemdar’a hayırlı olsun..
    17. Belediye kaldırdı polis tekrar yerine..
    18. Samsun’da 3 kişinin öldüğü silahlı..
    19. Medicana’da devir teslim
    20. Vatandaş görür görmez koştu! Anında..
    21. Avrupa'dan Gaziantep'e yardım köprüsü
    22. SANKO Okulları öğrencisi resim..
    23. Eskişehir’de sanayi-üniversite..
    24. Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bülteni
    25. Frankfurt Gaziantep Derneği’nden..
    26. Konya’da bulunan yavru tilki biberonla..
    27. Doğu’nun Işığı ile HKÜ’de Ayıntap..
    28. Erzurum Teknik Üniversitesi’nde..
    29. Kadına yönelik şiddetle mücadele..
    30. ETÜ’lü öğrenciler projelerini sergiledi
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu