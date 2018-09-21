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Medicana’da acil serviste para skandalı

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Medicana Hastanesi’nde Murat Gülel’e önce dahiliye servisinde tedavi görmüş gibi fatura kesilmek istendi, teklifi kabul etmeyen hastaya daha sonra gece müdürü tarafından darp teşebbüsünde bulunuldu.

21 Eylül 2018 Cuma 13:49
Medicana’da acil serviste para skandalı

 Hakkı Bilir  İstanbul  İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Medicana Hastanesi skandal bir olay ile gündeme geldi. Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle hastanenin acil servisine başvuran Murat Gülel isimli hastaya sanki dahiliye servisinde tedavi görmüş gibi fatura kesildiği öne sürüldü. Yaşadığı mağduriyeti gazetemize anlatan Gülel, “Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle Medicana Hastanesi acil servisine giriş yaptım. Ayakta duracak halim olmadığı halde beni dahiliye departmanına yolladılar. Sonra oradaki doktor beni tekrar acil servise yönlendirdi. Acil serviste bir serum taktılar. Sonrasında vezneden bana 550 TL’lik bir fatura kestiler” dedi. Sigortalı olduğunu belirttiğini kaydeden Gülel, “Hastane, ‘sigortalı olduğunuz için bu fiyattan’ diyerek karşılık verdi. Ben parayı ödedim. Faturamı istediğimde ise ‘dahiliye departmanının üzerinden fatura verebileceklerini’ söylediler. Ben de kabul etmedim” diye konuştu.

DARP TEŞEBBÜSÜ

Akabindeki süreçte gece müdürü olduğu şahsın darp teşebbüsleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Gülel, “Gece müdürüne fatura istediğimi belirttim. ‘Evrak veremeyiz’ dedi ve sinkaflı küfürler etti. Sandalye ile vurmaya çalıştı” ifadelerini kullandı. Olayın emniyete yansıdığını söyleyen Gülel, “Polisler gelince, gece müdürü, parayı geri vermeyi teklif etti. Ben de 550 TL’nin derdinde olmadığımı söyledim. Polislerin yanında ısrar edince, panikleyerek faturalara ‘acilde muayenesi yapılmıştır’ diye kaşe vurdu. Bakanlığa başta olmak üzere birçok kuruma şikayette bulundum” şeklinde konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ SESSİZ KALDI

Cevap hakkı doğması ve gazetecilik etiği gereği aradığımız hastane yönetimi iddialar karşısında sessiz kaldı. Başhekimlik departmanında görüştüğümüz bir yetkili, en kısa sürede size dönüş yapılacaktır demesine rağmen, haberin yayıma hazırlandığı süreçte herhangi bir geri bildirim yapılmadı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 13:49
  1. İstanbul
  2. Medicana Hastanesi
  3. para skandalı
  4. acil servis

YORUM YAZ

  • veliveli24 dk önce
    neler var daha neler... Kimse hakkını aramıyor, hırsız da arsız da ondan. Tahlil vs adı altında kişi başı günlük 280 TL alıyorlar. acilden giriş yapsa da..
  • veli veli 27 dk önce
    Konuyu takip eden vatandaşa helal olsun. Fırsatçılara istismarcılara cesaret verilmemeli.
  • şükrü onukşükrü onuk32 dk önce
    Ülkede böylesine duyarlı ,güzel insanların olması geleceğe olan umudumuzu biraz daha arttırıyor. Allah böylesine hassas duyarlı insanların eksikliğini vermesin darısı diğerlerinin başına amin.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    aç kalmışlar saldırıyorlar. devlet bu özel hastahaneleri kaldırmalıdır.
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