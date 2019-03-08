0553 313 94 23

Medicana Sivas Hastanesi doktorları kadınlara sağlıklı yaşamı anlattı

Medicana Sivas Hastanesi doktorları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cem Vakfı Sivas Şubesi’nde düzenlenen seminerde kadınlar ile bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Medicana Sivas Hastanesi doktorları kadınlara sağlıklı yaşamı anlattı

Medicana Sivas Hastanesi doktorları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cem Vakfı Sivas Şubesi’nde düzenlenen seminerde kadınlar ile bir araya geldi.


Cem Vakfı Sivas Şubesi Konferans salonunda düzenlenen seminere Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey konuşmacı olarak katıldı. Seminerde katılımcılara kadın sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.


Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş,"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili Medicana Hastanemiz ile yaptığımız diyaloglar sonucu bir program hazırladık. Bu programda Kadınlar Gününü değerli hocalarımızın sunumlarıyla anlamlı bir şekilde sonlandıracağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadına şiddetin son bulduğu, kadınların ötekileştirilmediği, eşit muameleye tabi tutulduğu nice mutlu yarınlar diliyorum." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte
    1. Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş..
    2. Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
    3. Futbol liglerinde play-off müsabaka..
    4. "Belçika PKK'yı terörist örgüt olarak..
    5. Schneider Electric'ten sağlık..
    6. "Kocaeli'yi sanayiyi yöneten bir..
    7. FETÖ sanığına hapis cezası
    8. İmamoğlu: “Bu seçimde adaydı, 5 yıl..
    9. Antalya’da 8 Mart’ta açılacak sözü..
    10. Trabzonspor, Akhisarspor maçı..
    11. 1. Lig'in lideri haciz şokuyla sarsıldı
    12. CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı..
    13. SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği..
    14. 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Sri..
    15. TYB ile HBÖGM gençler için birlikte..
    16. Darende’de liselerarası futbol..
    17. TFF Olağan Seçimli Genel Kurul..
    18. TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da..
    19. Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar..
    20. Bünyanlı Kadınlar TÜGVA ile Tanıştı
    21. Hilmi Güler, kadınları unutmadı
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Kadınlar Günü’nde fidanlar Orman..
    24. "Şehirlerimize fitne tohumu ekiyorlar"
    25. Aliağa’da minikler için eğlence tam gaz
    26. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ projesi..
    27. TFF Olağan Seçimli Genel Kurul..
    28. Hırsızlık şüphelilerine operasyon: 1..
    29. Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem..
    30. Ülkü ocakları başkanlığı kadınların..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem