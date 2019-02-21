Medicana ile jandarma arasında hizmet protokolü imzalandı

Medicana Hastanesi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı.

İl Jandarma Komutanlığı çalışanları ve yakınları, Medicana Bursa Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinden yararlanacak. İş birliği protokolü Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalıile Yarbay Hüsnü Zafer Kömürcü tarafından imzaladı. Karşılıklı iş birliği içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kozalı, ‘’Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Bursa’ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim güçlü kadrosuna sahibiz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Medicana olarak herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz” dedi.

Jandarma personeli ve ailelerini böyle bir hizmetle buluşturmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Yarbay Hüsnü Zafer Kömürcü, “Bizim çalışanlarımıza sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Medicana Bursa Hastanesi’nden iyi bir hizmet alacağımızı düşünüyoruz’’ diye konuştu.