Her yıl aynı yere geliyorlar! Otogarın minik misafirleri
Adana Kozan'da şehirlerarası otogar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.
Adana Kozan'da şehirlerarası otogar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.
Adana’nın Kozan ilçesinde kırlangıçlar, bu yıl da şehirlerarası otogardaki yuvalarına döndü.
Kozan Şehirlerarası Otogarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçlar yuvalarını kurdu. Otogarın kolon kenarlarına, güvenlik kameralarının üzerine ve çeşitli korunaklı alanlara çamurdan yuva yapan kuşlar, gün boyu yavrularına yiyecek taşıyor.
Otogar içerisinde doğal yaşamın sürmesi vatandaşların da ilgisini çekerken, kırlangıçların yavrularını büyütme telaşı renkli görüntülere sahne oldu.
Otogar esnafı, kırlangıçların yuvalarına zarar vermemek için özen gösterdiklerini ifade etti. Otogar esnaflarından Ali Osman Cengiz, kırlangıçların her yıl aynı bölgeye geldiğini belirterek, "Yılda bir kez gelirler. Üç kez yavru yaparlar. Yavrularına su değmeyecek yerlere yuva yaparlar. Biz de bazen su bırakıyoruz. Biz nasıl evlatlarımıza bakıyorsak onlar da yavrularına öyle bakıyor" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23