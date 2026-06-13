Otogar esnafı, kırlangıçların yuvalarına zarar vermemek için özen gösterdiklerini ifade etti. Otogar esnaflarından Ali Osman Cengiz, kırlangıçların her yıl aynı bölgeye geldiğini belirterek, "Yılda bir kez gelirler. Üç kez yavru yaparlar. Yavrularına su değmeyecek yerlere yuva yaparlar. Biz de bazen su bırakıyoruz. Biz nasıl evlatlarımıza bakıyorsak onlar da yavrularına öyle bakıyor" dedi.