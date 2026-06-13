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Foto - Her yıl aynı yere geliyorlar! Otogarın minik misafirleri

Adana’nın Kozan ilçesinde kırlangıçlar, bu yıl da şehirlerarası otogardaki yuvalarına döndü.

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Foto - Her yıl aynı yere geliyorlar! Otogarın minik misafirleri

Kozan Şehirlerarası Otogarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçlar yuvalarını kurdu. Otogarın kolon kenarlarına, güvenlik kameralarının üzerine ve çeşitli korunaklı alanlara çamurdan yuva yapan kuşlar, gün boyu yavrularına yiyecek taşıyor.

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Foto - Her yıl aynı yere geliyorlar! Otogarın minik misafirleri

Otogar içerisinde doğal yaşamın sürmesi vatandaşların da ilgisini çekerken, kırlangıçların yavrularını büyütme telaşı renkli görüntülere sahne oldu.

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Foto - Her yıl aynı yere geliyorlar! Otogarın minik misafirleri

Otogar esnafı, kırlangıçların yuvalarına zarar vermemek için özen gösterdiklerini ifade etti. Otogar esnaflarından Ali Osman Cengiz, kırlangıçların her yıl aynı bölgeye geldiğini belirterek, "Yılda bir kez gelirler. Üç kez yavru yaparlar. Yavrularına su değmeyecek yerlere yuva yaparlar. Biz de bazen su bırakıyoruz. Biz nasıl evlatlarımıza bakıyorsak onlar da yavrularına öyle bakıyor" dedi.

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