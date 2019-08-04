MediaMarkt’tan ‘fotobaskı’ hizmeti MediaMarkt, Türkiye’de Fujifilm ortaklığıyla yeni bir hizmetini daha teknolojiseverlere sunmaya başladı.

MediaMarkt, Türkiye’de Fujifilm ortaklığıyla yeni bir hizmetini daha teknolojiseverlere sunmaya başladı. MediaMarkt, Fotoğraf Baskı Servisi hizmeti ile teknolojiseverlere telefonlarından veya fotoğraf makinelerinden çektikleri fotoğrafların baskısını “mediamarkt.com.tr” veya “fotobaskiservisi.com” adresi üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, fotobaskiservisi.com adresine üye olup giriş yaptıktan sonra hizmetten faydalanabilecek. İstenilen fotoğraflar siteye yüklenerek, adet, baskı, filtre gibi özellikler seçilip alışveriş tamamlanacak. Baskıların gönderimi ise kargo hizmetiyle sağlanacak.

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