MediaMarkt’tan fırsat haftası MediaMarkt, hazırladığı kampanya ile tüketicilere yüzde 70’e varan indirimler ve 12 takside varan ödeme seçenekleri sunuyor.

Teknoloji perakende zinciri MediaMarkt, yeni bir indirim kampanyasına imza atıyor. 22 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde yüzde 70’e varan indirimler, 12 takside varan ödeme seçenekleriyle sunuluyor. İndirimler beyaz eşyalardan pişirme gereçlerine, telefonlardan bilgisayarlara ve aksesuarlara kadar on binlerce ürünü kapsıyor. Kampanya dahilinde seçili beyaz eşyalar ve bilgisayar aksesuarlarında yüzde 50’yi, pişirme gereçlerinde yüzde 70’i, kulaklık ve hoparlörlerde ise yüzde 33’ü bulan indirimler söz konusu.



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