Mediamarkt’tan bir günde 78 mağaza

Çalışanlarının ve teknolojiseverlerinsağlığını ve konforunu ön planda tutarak gerekli tüm önlemleri alan MediaMarkt Türkiye, “Güvenle yine birlikteyiz!” diyerek ülke çapındaki tüm mağazalarında sağlıklı bir alışveriş ortamı için 3 kademeli bir hijyen planı uygulayacak.

MediaMarkt Türkiye, bu süreçte teknolojiseverlere sunduğu oyun alanları gibi bazı imkanlarına da hijyen gerekçesiyle bir süreliğine ara verecek. Mağazalarındaki “İnternet Teslimat Noktası”nda da gerekli tedbirleri uygulamaya alan MediaMarkt Türkiye, bu alanda da ürün paketlerine zarar vermeden, paketlerin dezenfektan aracılığıyla dezenfekte edilmesini sağlayacak.