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Aktüel MediaMarkt'tan "Bekarlar Günü"ne özel kampanya
Aktüel

MediaMarkt'tan "Bekarlar Günü"ne özel kampanya

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:23:48 -
MediaMarkt'tan "Bekarlar Günü"ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) – MediaMarkt, "Bekarlar Günü" kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle teknolojiseverleri indirimli ürünlerle buluşturuyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, elektronik perakendecisi şirket, tüm dünyada "Bekarlar Günü" olarak kutlanan "11.11" tarihine özel sunduğu fiyatlarla tüketiciler için bir kampanya hayata geçiriyor. Sadece "11.11"e özel olarak bugün başlayan ve yarın son bulacak kampanya kapsamında Oppo Reno 3 128GB 3 bin 499 TL'den, Realme Band akıllı bileklik 199 TL’den, Xiaomio Mi Band 5 Akıllı Bileklik de 249 TL’den satılacak.

Kampanya kapsamında, Apple iPhone XR 64GB 6399 TL’den, JBL Clip 3 Taşınabilir Hoparlör 379 TL’den, Peaq PTV 49F0-ITR 49 inç 123 Ekran Uydu Alıcılı Smart Android Full HD LED TV 2 bin 229 TL’den, Huawei GT2 Latona-B19S Akıllı Saat 1.299 TL’den, Bood Kickscooter FW-H85B Elektrikli Scooter 2 bin 799 TL’den, Oppo Watch 41 milimetre (mm) Akıllı Saat 1.599 TL’den ve Sony 49XH8077 49 inç 123 santimetre (cm) Ekran Uydu Alıcılı Android Smart 4K Ultra HD Led Tv 5.899 TL’den satılıyor.

MediaMarkt’ın "11.11" kampanyasıyla hem mağazalarında hem de "mediamarkt.com.tr"de uyguladığı kampanyada indirime giren diğer ürünler 1.199 TL’den satılan Apple Airpods 2. Nesil ve Şarj Kutusu, 369 TL’den satılan Korkmaz A1140 Lina 7 Parça Tencere Seti Lavanta ve 2 bin 999 TL’den satışa çıkan Siemens EQ300 TI353204RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi Bronz olarak açıklandı.

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