  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" devam ediyor
Ekonomi

MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:52:56 -
MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" devam ediyor

İSTANBUL (AA) - "Şahane Cuma" kampanyasını başlatan MediaMarkt, kampanyasına yeni eklediği ürünlerle teknolojiseverlere yüzde 70'e varan indirimler sunmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, "Şahane Cuma" kampanyalarını geçen gün başlatmıştı. Farklı kategorilerden binlerce üründe indirimler gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, bugün de indirimli ürünlerine yüzde 70'e varan fırsatlarla yenilerini ekliyor.

Buna göre; Oppo A72 128GB Akıllı Telefon, Parlak Beyaz ve Uzay Moru renk alternatifleriyle 2 bin 899 TL'den satışa çıkacak. Kampanyaya eklenen diğer ürünler ise 749 TL'lik etiketi bulunan Huawei Watch Fit Stia-B09 akıllı saat ve 2 bin 699 TL'lik Elektrolux 9kg çamaşır makinesi olurken Samsung Galaxy A71 128GB akıllı telefon 3 bin 799 TL'ye, Bosch şarjlı el süpürgesi bin 899 TL'ye, Seagate Expansion 2 TB harici harddisk 399 TL'ye ve iPhone 11 64 GB 7 bin 199 TL'ye satışa sunulacak.

Cep telefonlarından tabletlere ve bilgisayarlara, akıllı saatlerden kulaklıklara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, bilgisayar bileşenlerinden oyun konsollarına kadar on binlerce üründe indirimler sunan MediaMarkt, "Şahane Cuma" kampanyasını 29 Kasım'a kadar sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak
Gündem

Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında, 2. Kandil olarak adlandırılan Sincar'a yapılacak bir operasyonla büyük planların bozul..
Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı
Dünya

Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı

Fransa Senatosu'nun dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararıyla ilgili Azerbaycan nota verince, Fransız Dışişleri Bakanl..
27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay