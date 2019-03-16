MediaMarkt’ta indirimli ürünü kendin belirle MediaMarkt, CLUB Günleri kapsamında, tüketicilere mağazalarda üzerinde yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15 indirim yazan çıkartmalar dağıtılacak.

MediaMarkt, CLUB Günleri kapsamında, tüketicilere mağazalarda üzerinde yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15 indirim yazan çıkartmalar dağıtılacak. Tüketiciler, kampanya kapsamındaki seçili ürünlerden istediklerine, her indirim oranından 1 kere olmak üzere bu çıkartmaları yapıştırarak kasada anında indirim kazanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.