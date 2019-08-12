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MediaMarkt’ta bayram fırsatları

MediaMarkt, 18 Ağustos’a kadar sürecek kampanya kapsamında derin dondurucuları ve kıyma makinelerini indirimli olarak satışa sunuyor

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
MediaMarkt’ta bayram fırsatları

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Kurban Bayramı’nın en çok aranan ürünlerinden derin dondurucuları yüzde 25’e, kıyma makineleri ise yüzde 29’a varan indirimlerle müşterilerine sunuyor.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın verilerine göre Kurban Bayramı’nda derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun bir artış gözlemleniyor.

Bu beklentiden yola çıkan MediaMarkt, başta derin dondurucular ve kıyma makineleri olmak üzere pek çok üründe 18 Ağustos’a kadar devam edecek bol fırsatlı bir kampanya başlattı.

Kampanya ile derin dondurucularda yüzde 25’e, kıyma makinelerinde ise yüzde 29’a a varan indirimler uygulanacak.

- Kredi kartına taksit seçeneği

Tüketiciler diledikleri takdirde Yapı Kredi Worldcard ve Paraf’a özel peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkanından da yararlanabilecek.

Kampanyaya göre, Altus AL214 sandık tipi derin dondurucu 999 TL yerine 749 TL’den, Vestel CDEM1102W derin dondurucu bin 599 TL yerine bin 299 TL’den, Bosch GSV24VW31N dikey derin dondurucu bin 999 TL yerine bin 799 TL’den ve Arnica GH21220 MEAT CHEF Et & kıyma makinesi 699 TL yerine 499 TL’den satışa sunulacak.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
  1. Kurban Bayramı 2019
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