MediaMarkt, ülke genelindeki tüm mağazalarını açtı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, bugün itibarıyla ülke genelindeki tüm mağazalarını yeniden açarken, "Güvenle yine birlikteyiz" sloganıyla müşteriler, çalışanlar ve mağaza içinde birçok önlemi devreye aldı.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart gecesi itibarıyla kapatan MediaMarkt Türkiye, bu süre boyunca teknolojiseverlerin elektronik ürün ihtiyacını "mediamarkt.com.tr" ve çağrı merkezinden karşıladı.

Bugünden itibaren ülke genelindeki tüm mağazalarını tekrar açan MediaMarkt Türkiye, müşterilerine 12.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek.

MediaMarkt Türkiye, çalışanlarının ve teknolojiseverlerin sağlığını koruyarak, onların elektronik ürün ihtiyaçlarını konforlu bir şekilde karşılayabilmek için de "Güvenle yine birlikteyiz" diyerek çeşitli önlemler aldı. Bu önlemler çerçevesinde mağaza içerisini tekrar dekore eden MediaMarkt Türkiye, aldığı tedbirleri ise müşterileri, çalışanları ve mağaza içi olmak üzere 3 farklı başlık altında topladı.

Bu kapsamda mağazada bulunabilecek müşteri sayısını, satış alanının onda biri olacak şekilde sınırlandıran MediaMarkt Türkiye, açılış ve kapanış saatlerini, mağaza giriş ve çıkış kapılarını ve alanlarını da bu doğrultuda tekrar düzenledi.

Maksimum müşteri sayısı mağaza içerisindeki uyarı panolarıyla belirtilirken, çalışma saatleri ve sağlık tedbiri uygulamaları da bu alanlarda bildiriliyor.

Öte yandan, mağaza girişlerine dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı, aynı şekilde reyonlara da el dezenfektanı konuldu. Sosyal mesafe, demo ürün temizliği ve dezenfektan kullanımı için bilgilendirmeler yapılırken, çalışanlar aracılığıyla da teknolojiseverlerin denemek isteyeceği demo ürünler dezenfekte ediliyor.

Tüm bunlara ek olarak mağaza girişinden çıkışına kadar tüm alanlara sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar konuldu.





- Ürünler gün içerisinde dezenfekte edilecek, temas edilen ürün hemen temizlenecek





MediaMarkt Türkiye, mağaza içerisinde yer alan asansör veya yürüyen merdivenler için sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar bulunduracak. Tüm mağazalar, sabah açılış öncesi, öğlen ve akşam saatlerinde olmak üzere 3 kere temizlenecek. Mağaza içerisindeki ürünler ise 2 saatte bir olmak üzere dezenfekte edilecek.

Ürünler, reyona yerleştirildikten sonra dezenfektanla temizlenecek ve temas edilen ürünlerin temizliği, temasın hemen ardından gerçekleştirilecek. Alışveriş arabaları da günde 3 kere temizlenecek. Bu süreçte teknolojiseverlere sunulan oyun alanları gibi bazı imkanlara, hijyen gerekçesiyle bir süreliğine ara verilecek.





- Ürün paketleri teslimat öncesi dezenfekte edilecek







MediaMarkt Türkiye, "mediamarkt.com.tr" ve çağrı merkezinden hizmet etmeye devam edecek.

İnternet sitesinden satılan ürünlerin mağazadan teslim alınmasına da imkan tanıyan MediaMarkt Türkiye, mağazalarındaki "İnternet Teslimat Noktası"nda da gerekli tedbirleri uygulamaya koydu. MediaMarkt Türkiye, bu alanda da ürün paketlerine zarar vermeden, paketlerin dezenfekte edilmesini sağlayacak.